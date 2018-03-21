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السعودية والولايات المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الأمن السيبرانى والبرمجة

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:25 م
السعودية والولايات المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال الأمن السيبرانى والبرمجة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز





أ ش أ
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وقع الاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة بوز الآن هاميلتون ( Booz Allen Hamilton ) الأمريكية المختصة فى مجال الأمن السيبرانى، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المذكرة تهدف إلى تنظيم مسابقات وطنية فى مجال الأمن السيبرانى محكمة دوليًا، وستعقد المسابقة الأولى فى 7 أبريل المقبل، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية فى مجال الأمن السيبرانى وإنشاء مركز ابتكار مشترك للأمن السيبرانى بين الجهتين.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن بنود المذكرة تضمنت أيضًا إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة وتنظيم فعاليات مشتركة والمساهمة فى تطوير مهارات الموهوبين، ووقع مذكرة التفاهم نائب رئيس الاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة، نيابة عن رئيس الاتحاد الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، ومن جانب الشركة الأمريكية الرئيس التنفيذى للشركة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة سعود بن عبدالله القحطانى، أن المذكرة تأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية 2030 وبناء جيل تقنى مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات فى هذا المجال علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.


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