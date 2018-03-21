السجن 5 سنوات لعاطل تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى المرج







كتب ــ عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الدائرة 7 بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسجن 5 سنوات.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات، تفيد بقيام "كريم.م"، تخصص نشاطه فى اتجار وترويج المواد المخدرة، بمنطقة المرج، وبإخطار ضباط مباحث قسم المرج بالواقعة، تم عمل التحريات اللازمة وتأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم رقم 33665 جنايات المرج بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أحالته عقب انتهاء التحقيق لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.