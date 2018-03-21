السجن 15 عاما لعصابة انتحلت صفة ضباط لسرقة المواطنين أعلى الطريق الدائرى

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 4 متهمين بينهم هاربان، محي الدين السيد سليمان، ومحمد ممدوح محمد "محبوسان"، وإسماعيل إبراهيم اسكندر، ورمضان درغام عبد الحافظ "هاربان"، بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل، لاتهامهم بتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه أعلي الدائري وينتحلون صفة ضباط شرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان.

تحقيقات النيابة كشفت، أن مالك سيارة ميكروباص فوجئ أثناء توقفه لإنزال مساعده "التباع" بنزلة أحمد عرابي علي الطريق الدائري، بميكروباص أحمر اللون يتوقف بجانبهم نزل منه 5 أشخاص يدعون أنهم رجال مباحث، وبحوزتهم طبنجة، واقتادوه للسيارة المملوكة لهم وانهالوا عليه بالضرب، واستولوا علي 3000 كانت بحوزته والسيارة الميكروباص وفروا هاربين.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مساعد السائق تمكن من مراقبة الميكروباص الخاص بصاحب عمله، بعدما استقل ميكروباص اخر، وحينما شاهده ينزل بمنطقة القومية، فانقض علي سائقه وتمكن من استعادته مرة أخري، وأمسك بالمتهم، وتدخل الأهالي وتم اقتياده لقسم الشرطة.