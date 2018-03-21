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السجن المشدد 5 سنوات لربة منزل لاتهامها بسرقة أموال طفل بالإكراه بالمرج

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:47 م
السجن المشدد 5 سنوات لربة منزل لاتهامها بسرقة أموال طفل بالإكراه بالمرج محكمة - أرشيفية





كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "سماح.ع" ربة منزل، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بسرقة أموال طفل بالإكراه فى المرج.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وسامح السنوسى، وسكرتارية أيمن عثمان، ومصطفى شوقى.
 
 
وكشفت التحقيقات قيام المتهمة وآخر مجهول فى ديسمبر 2017، بسرقة أموال الطفل عبدالله أحمد، بالإكراه، بأن استوقفته وألقت على وجهه مواد حارقة "شطة" وأشهرت فى وجهه سلاح أبيض "مفك" فتمكنت من شل مقاومته وسرقته.
 
 
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهمة بسرقة 75 جنيها من المجنى عليه، ولاذت بالفرار حتى تم ضبطها.
 
 

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