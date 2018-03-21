السجن المشدد 15 عاما لسائق توك توك متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالوراق

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق توك توك، بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل، لاتهامه بخطف الطفلة والاعتداء الجنسى عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان

تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من سائق "توك توك"، يفيد بأن ابنته "فاطمة" 9 سنوات تعرضت للاعتداء الجنسي علي يد سائق "توك توك" آخر يدعى "بدر جمال حلمى" ومعروف في المنطقة باسم "بدر ابن أم غرام"، حيث إن ابنته كانت تصحبه أثناء صيانة التوك توك المملوك له، إلا أنها اختفت فجأة، وبعد مدة عادت الطفلة وأخبرته أن المتهم اعتدى عليها جنسيا فى شقته.

وأشارت التحقيقات، الى أنه بالتحرى تبين صحة الواقعة وتم تحديد هوية المتهم، وتحركت قوة أمنية تمكنت من ضبطه في شقته، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وسلاح أبيض "كاتر"، تم اقتياده إلى قسم الوراق وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة.