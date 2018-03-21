video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 عاما لسائق توك توك متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالوراق

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:59 م
السجن المشدد 15 عاما لسائق توك توك متهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالوراق حبس-أرشيفية





كتب سليم على
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق توك توك، بالسجن المشدد 15 عاما مع الشغل، لاتهامه بخطف الطفلة والاعتداء الجنسى عليها.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان 

 

تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من سائق "توك توك"، يفيد بأن ابنته  "فاطمة" 9 سنوات تعرضت للاعتداء الجنسي علي يد سائق "توك توك" آخر يدعى "بدر جمال حلمى" ومعروف في المنطقة باسم "بدر ابن أم غرام"، حيث إن ابنته كانت تصحبه أثناء صيانة التوك توك المملوك له، إلا أنها اختفت فجأة، وبعد مدة عادت الطفلة وأخبرته أن المتهم اعتدى عليها جنسيا فى شقته.

 

وأشارت التحقيقات، الى أنه بالتحرى تبين صحة الواقعة وتم تحديد هوية المتهم، وتحركت قوة أمنية تمكنت من ضبطه في شقته، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وسلاح أبيض "كاتر"، تم اقتياده إلى قسم الوراق وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطفلة ضحية هتك العرض بحضانة فى القاهرة الجديدة تتعرف على "الدادة" المتهمة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه الخطف

عقوبه هتك العرض




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة