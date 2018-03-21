السبت المقبل .. محافظة البحر الأحمر تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء الإضاءة

السبت المقبل .. محافظة البحر الأحمر تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء الإضاءةالأربعاء، 21 مارس 2018 12:22 م
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت محافظة البحر الأحمر،مشاركتها فى الحدث السنوى ساعة الأرض بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة، تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبد الله، عن طريق اطفاء الإضاءة الغير ضرورية فى كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة
وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى بيان للمحافظة أن مشاركة المحافظة فى الاحتفال بالحدث العالمى ساعة الأرض، وهو حدث عالمى سنوى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م.يوم السبت المقبل .
كما أكد المحافظ أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة .
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