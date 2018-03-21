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الزراعة: توزيع 23 صنف "ذرة" مبكرة النضج وعالية الإنتاجية بـ3 منافذ

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:49 م
الزراعة: توزيع 23 صنف "ذرة" مبكرة النضج وعالية الإنتاجية بـ3 منافذ الذرة الصفراء - أرشيفية





كتب عز النوبى
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قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه استعدادا لزراعات الموسم الصيفى الجديد، تم توزيع جميع تقاوى الذرة الشامية والصفراء من الأساس والمعتمد بقسم بحوث الذرة الشامية بجميع  منافذ الارشاد الزراعى والجمعيات الزراعية، ومحطات البحوث بالمحافظات .

 

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن الأصناف  المسموح بزراعتها للذرة طبقا لقرار وزير الزراعة الأخير الدكتور عبد المنعم البنا، الذرة البيضاء لأصناف هجين فريد 10، 128، 129، 130، 131، 132،وهجين ثلاثى  لأصناف 310، و314 ، 321، 324 ، 329 ، وأصناف الذرة الصفراء، مثل هجين فردى 162 ، 166، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180،وهجين ثلاثى  لأصناف 352 ، 353 ، و360 ، 368.

 

وأكد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جميع التقاوى المتوفرة للمساحات المستهدفة زراعتها مبكرة النضج وعالية الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من قبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بعمل حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للحد من الاستيراد.

 


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المحاصيل الحقلية

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