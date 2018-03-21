الرى: إزالة 35 ألف و176 حالة تعدى على نهر النيل خلال 3 سنوات







كتبت أسماء نصار

أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على نهر النيل على كل المحافظات المطل عليه بلغ 35 ألف و176حالة تعدى تم تنفيذها، منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 .

وأضاف عز فى تصريحات صحفية اليوم أن كل الإزالات يتم تنفيذها فى ظل التواجد الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

يشار إلى أنه تم إطلاق حملة لإنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

وأوضح عز أنه منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة (21 ألف و272)حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت محافظة القاهرة (539) إزالة محافظة الجيزة(1517) مخالفة - القليوبية (1576) - الغربية (3146) - المنوفية (1027) - البحيرة (1878) - كفر الشيخ (1320)- الدقهلية (2169) - دمياط(2235) - بني سويف(483) – المنيا(2243) - أسيوط (483) - سوهاج (1117) - قنا (620) - الأقصر (506) - أسوان (424).

تهيب وزارة الرى بالمتعدين على المجارى المائية إزالة المخالفات طواعية لأنه سوف يتم ازالة جميع التعديات وفق برنامج زمنى محدد ولن تترك أى تعدى على النيل لما يمثله من خطورة كبيرة على مجرى نهر النيل للوصول للهدف المنشود "نيل خالى من التعديات".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، وقعوا على وثيقة حماية النيل التى تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.