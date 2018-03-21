video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يعلن مشاركته فى القمة العربية المقبلة بالرياض

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:18 م
الرئيس اللبنانى يعلن مشاركته فى القمة العربية المقبلة بالرياض الرئيس اللبنانى ميشال عون





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أنه سيشارك فى القمة العربية التى ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض فى 15 أبريل المقبل.

وأعرب عون، خلال رئاسته اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء سعد الحريرى، عن أمله أن يقر مجلس النواب اللبنانى مشروع قانون موازنة عام 2018 فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن (مؤتمر روما 2) كان ناجحًا، وترجم الحرص الدولى على الاستقرار والأمن فى لبنان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يعلن 15 إبريل موعدا لعقد القمة العربية بالرياض.. ومصادر لـ"اليوم السابع": تشهد حضورا كبيرا على مستوى القادة العرب.. وملفات جديدة على طاولة الاجتماعات أبرزها قضية القدس

الرئيس اللبنانى

القمة العربية

الرياض

لبنان




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة