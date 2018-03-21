الرئيس اللبنانى يعلن مشاركته فى القمة العربية المقبلة بالرياض







(أ ش أ)

أعلن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أنه سيشارك فى القمة العربية التى ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض فى 15 أبريل المقبل.

وأعرب عون، خلال رئاسته اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء سعد الحريرى، عن أمله أن يقر مجلس النواب اللبنانى مشروع قانون موازنة عام 2018 فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن (مؤتمر روما 2) كان ناجحًا، وترجم الحرص الدولى على الاستقرار والأمن فى لبنان.