الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالاتالأربعاء، 21 مارس 2018 02:27 م
الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم الأربعاء، نماذج متميزة مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف مجالات العمل، منها الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.
ومنح الرئيس السيسي، السيدة فايزة حسن الصياد، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، وسام الكمال باعتبارها الأم المثالية عن محافظة القاهرة للعام 2018.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر الآن احتفالية المرأة المصرية 2018، والأم المثالية، المقامة فى فندق الماسة، وتشهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات والنماذج المناجحة من السيدات المصريات.
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