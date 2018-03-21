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الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:27 م
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات الرئيس السيسى





كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم الأربعاء، نماذج متميزة مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف مجالات العمل، منها الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

ومنح الرئيس السيسي، السيدة فايزة حسن الصياد، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، وسام الكمال باعتبارها الأم المثالية عن محافظة القاهرة للعام 2018.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر الآن احتفالية المرأة المصرية 2018، والأم المثالية، المقامة فى فندق الماسة، وتشهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات والنماذج المناجحة من السيدات المصريات.


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عيد الام

عيد الأم

يوم الام

يوم الأم

الرئيس والامهات المثاليات

السيسي والأم المثالية

وسام الكمال

ست الحبايب

الامهات المثاليات




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