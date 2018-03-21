الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال

الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمالالأربعاء، 21 مارس 2018 01:36 م
الرئيس مع إحدى الأمهات المثاليات
إضافة تعليق
منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الكمال للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، جاء ذلك فى احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018، وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة