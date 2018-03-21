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الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:36 م
الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال الرئيس مع إحدى الأمهات المثاليات





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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الكمال للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، جاء ذلك فى احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018، وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

 


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