الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال







منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الكمال للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، جاء ذلك فى احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018، وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.