الرئيس السيسى يكرم اليوم المرأة المصرية والأم المثالية

الرئيس السيسى يكرم اليوم المرأة المصرية والأم المثاليةالأربعاء، 21 مارس 2018 09:53 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.
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