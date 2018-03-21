الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية







كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته، لمقر احتفالية تكريم المرأة المصرية لعام 2018 والأمهات المثاليات بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.