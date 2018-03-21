الرئيس التنفيذى لمدينة الأثاث بدمياط: طرح ورش المرحلة الثانية 6 أبريل







دمياط عبده عبد البارى

أعلن المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة دمياط للأثاث، أن الشركة اتخذت إجراءات تنفيذية لطرح الورش يوم 6 أبريل المقبل، مع بدء البيع فى الورش يوم 15 أبريل.

وكشف بهاء الدين، أن أسعار بيع الورش ستزيد قليلًا عن الورش التى تم طرحها فى المرحلة الأولى، مؤكدًا الزيادة لن تكون كبيرة، ولكن بمميزات وتسهيلات أكبر، أما فيما يخص الأراضى فتم التعاقد مع 40 من كبار مصنعى الأثاث بمحافظة دمياط، وبالفعل قام بعضهم بعمل مجسات لاختبار التربة والنتائج مبشرة للغاية، أما عن المرحلة الثالثة من المشروع، فأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عما توصلنا اليه مع المستثمرين بخصوص إنشاء المول التجارى والمنطقة اللوجستية.

وأضاف بهاء الدين، أنه تم التعاقد مع شركات أمن ونظافة لخدمة المدينة، وستتسلم مهام العمل بالمدينة مطلع أبريل المقبل، مؤكدًا أن مشروع مدينة دمياط للأثاث، هو مشروع قومى يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها، من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، حيث تم إنجاز هناجر المرحلتين الأولى والثانية فى فترة وجيزة، وأن جميع الأعمال التى تمت بالمدينة هو إنجاز حقيقى لإدارة الأشغال العسكرية وللشركة وللمحافظة.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الزيارة التفقدية التى أجراها اليوم الأربعاء لمدينة الاثاث، بحضور كلا من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، والمهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث، و اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.