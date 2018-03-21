الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

ارتقعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات مع تحرك سعر الأوقية العالمية بقيمة 7 دولارات فى التعاملات الفورية، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 648 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 18 : 555 جنيها

عيار 21 : 648 جنيها

عيار 24 : 740 جنيها

الجنيه الذهب : 5184 جنيها

السعر العالمى : 1318 دولارا

ولم ترتفع حركة مبيعات الذهب ليلة احتفالات عيد الأم، حيث انخفضت حركة المبيعات عن نفس الوقت من العام الماضى بنسبة 60 % لتشهد بعض المحافظات ركود ملحوظ وفق تصريحات إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.