الداخلية: ضبط 111 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة فى مختلف مديريات الأمن بالمحافظات، ونجحت خلال 24 ساعة فى ضبط 111 قضية مخدرات، و34 متهما مطلوبا، ومراقبين هاربين، وتنفيذ 49 ألفا و911 حكما قضائيا متنوعا.

يأتى ذلك فى فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة فى أنحاء مصر، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.