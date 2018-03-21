video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبال

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:34 م
الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبال سيرجى لافروف





رويترز
إضافة تعليق

 قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن بريطانيا ربما تقف وراء هجوم كيماوى على يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال.

وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بالوزارة خلال اجتماع مع سفراء أجانب فى موسكو "المنطق يشير إلى أنه لا يوجد سوى أمرين محتملين".

وأضاف "إما أن السلطات البريطانية غير قادرة على توفير الحماية من مثل هذا الهجوم الإرهابى على أراضيها أو أنها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا اتهم أحدا، دبرت هجوما على مواطن روسى". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. طرد 23 دبلوماسيا روسيا من لندن بسبب أزمة الجاسوس.. احتجاجات بالهند للمطالبة بالتجنيد فى السكة الحديد.. مقتل شخص وإصابة 2 فى إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. ومساعدات انسانية تصل الغوطة

"الأسلحة الكيميائية": تحليل عيّنات تسميم الجاسوس الروسى سيستغرق من 3 أسابيع

صور.. وزير الخارجية الروسى يلوح "بالرد" على بريطانيا فى قضية الجاسوس

ماتيس يصف روسيا بالمنافس الإستراتيجى فى قضية تسميم الجاسوس

السفير البريطانى فى موسكو يرفض حضور اجتماعا دعت إليه روسيا حول الجاسوس

الكرملين يندد بعدم رغبة سفير بريطانيا الاستماع لردود روسيا بقضية الجاسوس

اخبار عالميه

روسيا

سيرجى لافروف

بريطانيا

الجاسوس سيرجى سكريبال




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة