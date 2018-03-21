الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبال

الخارجية الروسية: بريطانيا ربما تكون وراء الهجوم على ابنة سكريبالالأربعاء، 21 مارس 2018 03:34 م
سيرجى لافروف
رويترز
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن بريطانيا ربما تقف وراء هجوم كيماوى على يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال.
وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بالوزارة خلال اجتماع مع سفراء أجانب فى موسكو "المنطق يشير إلى أنه لا يوجد سوى أمرين محتملين".
وأضاف "إما أن السلطات البريطانية غير قادرة على توفير الحماية من مثل هذا الهجوم الإرهابى على أراضيها أو أنها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا اتهم أحدا، دبرت هجوما على مواطن روسى".
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