الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بترعة النوبارية







الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق وتصاعد أدخنة بالمسطح المائي لترعة النوبارية أسفل كوبري النوبارية منطقة الورديان، وتبلغ اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بالواقعة، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عمال شركة النيل للطرق والكبارى بأعمال لحام بقواعد الكوبرى المشار إليه، حدث تطاير شرز ما أدى لاشتعال النيران بمسطح المياه بالترعة نتيجة تشبعها بمخلفات المواد البترولية، نتج عنها تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة محل البلاغ دون حدوث إصابات، على إثر ذلك قرر مدير إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بإنهاء اليوم الدراسي لـ"5" مدارس بالمنطقة "الورديان الثانوية بنات - الورديان الثانوية الصناعية بنات - شهداء التحرير الثانوية بنات ـ الورديان الإعدادية بنات - العروبة الابتدائية المشتركة" خشية حدوث مكروه للطلبة.

ولم يتم رصد ثمة تداعيات، ولم يؤثر ذلك على سير الملاحة بالترعة، وجارى رفع مخلفات الزيوت بالمسطح المائي بالترعة المشار إليها بمعرفة الفنيين بشركات البترول بالتنسيق مع جهاز حماية شئون البيئة، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.