الحكومة النيجيرية: لم يتم دفع فدية للإفراج عن الطالبات المختطفات







أبوجا أ ش أ

قالت الحكومة النيجيرية، إنه لم يتم دفع فدية من أجل إطلاق سراح 76 طالبة اختطفن منذ نحو شهر من قبل مسلحى جماعة (بوكو حرام).

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن وزير الإعلام النيجيرى "لاى محمد" قوله إنه تم إطلاق سراح الطالبات المختطفات "من خلال جهود من الباطن وبمساعدة بعض أصدقاء البلاد وبدون شروط".

وكانت الحكومة النيجيرية قد أكدت فى وقت سابق اليوم أنه تم إطلاق سراح 76 طالبة من بين 110 كن مختطفات من قبل مسلحى "بوكو حرام"، إلا أنه لم يتضح بعد مصير ال34 طالبة الباقيات.

وكان الرئيس النيجيرى "محمد بخاري" قد التقى الأسبوع الماضى مع أهالى نحو 110 طالبة من "دابشي" اللاتى تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الشهر الماضي، وذلك فى الجزء الشمالى الشرقى من البلاد وهى منطقة دمرتها الحرب لمدة تسعة أعوام.

يذكر أن مأساة "دابتشي" أحيت ذكرى خطف 276 فتاة من مدرسة ثانوية فى "تشيبوك" المجاورة فى "بورنو" فى شهر أبريل عام 2014، مما أثار موجة من الاستنكار فى جميع أنحاء العالم حيث لم يتم العثور على 112 منها حتى الآن.