الحكم بالسجن 8 أشهر للفتاة الفلسطينية عهد التميمى بسبب صفع جندى إسرائيلى

الحكم بالسجن 8 أشهر للفتاة الفلسطينية عهد التميمى بسبب صفع جندى إسرائيلىالأربعاء، 21 مارس 2018 05:15 م
عهد التميمى
رويترز
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قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكترونى، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التى تحاكم بتهمة صفع جندى إسرائيلى، قبلت، اليوم الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى عهد التميمى للتعليق.
وقال ممثل الادعاء لـ"رويترز" - فى وقت سابق - إن الادعاء العسكرى عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التى حدثت فى ديسمبر كانون الأول وحولت عهد إلى بطلة فى أعين الفلسطينيين.
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