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الأربعاء، 21 مارس 2018 05:20 م
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الحكم بالسجن 8 أشهر للفتاة الفلسطينية عهد التميمى بسبب صفع جندى إسرائيلى

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:15 م
الحكم بالسجن 8 أشهر للفتاة الفلسطينية عهد التميمى بسبب صفع جندى إسرائيلى عهد التميمى





رويترز
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قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكترونى، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التى تحاكم بتهمة صفع جندى إسرائيلى، قبلت، اليوم الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى عهد التميمى للتعليق.

وقال ممثل الادعاء لـ"رويترز" - فى وقت سابق - إن الادعاء العسكرى عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التى حدثت فى ديسمبر كانون الأول وحولت عهد إلى بطلة فى أعين الفلسطينيين.

 

 


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