الحكم بالسجن 8 أشهر للفتاة الفلسطينية عهد التميمى بسبب صفع جندى إسرائيلى







رويترز

قال موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الإلكترونى، إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، التى تحاكم بتهمة صفع جندى إسرائيلى، قبلت، اليوم الأربعاء، اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى عهد التميمى للتعليق.

وقال ممثل الادعاء لـ"رويترز" - فى وقت سابق - إن الادعاء العسكرى عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة التى حدثت فى ديسمبر كانون الأول وحولت عهد إلى بطلة فى أعين الفلسطينيين.