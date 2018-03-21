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"الحركة الوطنية" بالسويس ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:12 م
"الحركة الوطنية" بالسويس ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي جانب من المؤتمر





السويس –سيد نون
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نظم حزب الحركة الوطنية بمحافظة السويس، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية بمقر الحزب بحى فيصل. 
 
حضر المؤتمر، عادل رجب رئيس النقابة العامة للبترول، وأحمد الضبع الأمين العام للحزب، وأحمد عادل كمالى أمين الحزب فى السويس، ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى الجمعيات الأهلية. 
 
وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة الترحيب التى ألقاها أمين الحزب، والذى أشار خلالها إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية له أهمية كبيره نظرًا لحجم الأعمال التى قام بها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى له.
 
 
مؤتمر
مؤتمر

فقرات بالمؤتمر
فقرات بالمؤتمر
 
 
 
 

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