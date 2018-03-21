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الحذر يسيطر على تعاملات الأسهم الأوروبية قبيل قرار "الفائدة الأمريكية"

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:52 ص
الحذر يسيطر على تعاملات الأسهم الأوروبية قبيل قرار "الفائدة الأمريكية" البورصات الأوروبية - أرشيفية





رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية فى المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بحثا عن مؤشرات على وتيرة الرفع المرتقب لسعر الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% بحلول الساعة 8:27 بتوقيت جرينتش، إذ تراجعت مزيد من القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل أسهم القطاع المالى والمواد والصناعة، وكان مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا من أكثر القطاعات ربحا، إذ زاد 0.3% وتصدرته أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات.

ولم يتأثر القطاع تأثرا يُذكر حتى الآن بعد تقارير بشأن سوء استخدام بيانات المستخدمين على موقع "فيس بوك"، ما دفع سهم الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعى العملاق للتراجع 10% فى الجلستين السابقتين.

وقفز سهم "هيرميس" الفرنسية للسلع الفاخرة 2% بعدما سجل هامش ربحها ارتفاعا قياسيا فى 2017، وزادت الشركة من توزيعات الأرباح، وكان سهم "كينجفيشر" البريطانية من أكبر الخاسرين، وانخفض أكثر من 6% بعدما حققت الشركة توقعات الأرباح للعام بأكمله، لكنها حذرت من أن السوق البريطانية أصبحت "أكثر ضبابية".

وزاد سهم "أوبيسوفت" أكثر من 4% بعدما أعلنت "فيفيندى" عن بيع كامل حصتها فى الشركة المتخصصة فى ألعاب الفيديو مقابل مليارى يورو (2.45 مليار دولار)، وظلت الشركة تعارض لفترة طويلة مشاركة مجموعة الإعلام الفرنسية فى الشركة، وصعد سهم فيفيندى 0.9%.


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