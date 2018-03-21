الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

كتبت: ميرفت رشاد

أعلنت وزارة السياحة، عن أسعار برامج الحج لموسم 1439 هـ غير شاملة سعر تذكرة الطيران، لمستوى الخمس نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا يبلغ 120 ألف و750 جنيها، وفيما يصل سعر برنامج الخمس نجوم صف ثانى ويبعد عن الحرم من 250 إلى 1250 مترا لـ106 آلاف و375 جنيها.

ونصت ضوابط الحج أن يكون سعر برنامج الأربعة نجوم صف أول 89 ألفا و700 جنيه، وصف ثانى 86 ألفا و250 جنيها، فيما حددت أسعار برامج الحج الاقتصادى كالتالى موسم كامل بفنادق مكة 59 ألفا و225 جنيها، موسم كامل بفنادق مكة تبعد من الحرم 2500 متر تبلغ سعر 56 ألفا و925 جنيها.

وتضمنت الضوابط، أسعار الاقتصادى تحسين 5 نجوم 52 ألفا و900 جنيه، بينما يصل سعر البرنامج تحسين 4 نجوم 50 ألفا و600 جنيه، فيما بلغ سعر برامج البرى موسم كامل بفنادق مكة 60 ألفا و375 جنيها، وسعر برنامج موسم كامل بمكة حتى 2500 متر، 58 ألفا و650 جنيها، ويصل سعر البرى تحسين 5 نجوم سعر 55 ألفا و200 جنيه.