"الحجر الزراعى": ارتفاع صادرات البطاطس لأوروبا والخليج لـ269 ألف طن

"الحجر الزراعى": ارتفاع صادرات البطاطس لأوروبا والخليج لـ269 ألف طنالأربعاء، 21 مارس 2018 03:00 ص
محصول البطاطس
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، حول الصادرات المصرية من البطاطس خلال موسم التصدير الحالى حتى 15 مارس الجارى، إنه تم تصدير 269.90 ألف طن من البطاطس لمختلف دول العالم، بزيادة 13 ألف طن عن الموسم الماضى، حيث بلغت كميات تصدير البطاطس 256 ألفا و369 طنا.
وأكد تقرير الحجر الزراعى، إن جميع الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحا إن الدول العربية استوردت كميات من البطاطس بلغت 111 ألفا و340 طنًا، بينما بلغ إجمالى كميات البطاطس التى تم تصديرها للاتحاد الأوروبى 57 ألفا و623 طنًا، وتصدير 95 ألف و725 طن بطاطس إلى روسيا، و4 آلاف طن لباقى الدول الآخرى.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة