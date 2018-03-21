"الحجر الزراعى": ارتفاع صادرات البطاطس لأوروبا والخليج لـ269 ألف طن







كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، حول الصادرات المصرية من البطاطس خلال موسم التصدير الحالى حتى 15 مارس الجارى، إنه تم تصدير 269.90 ألف طن من البطاطس لمختلف دول العالم، بزيادة 13 ألف طن عن الموسم الماضى، حيث بلغت كميات تصدير البطاطس 256 ألفا و369 طنا.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، إن جميع الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحا إن الدول العربية استوردت كميات من البطاطس بلغت 111 ألفا و340 طنًا، بينما بلغ إجمالى كميات البطاطس التى تم تصديرها للاتحاد الأوروبى 57 ألفا و623 طنًا، وتصدير 95 ألف و725 طن بطاطس إلى روسيا، و4 آلاف طن لباقى الدول الآخرى.