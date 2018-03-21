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الأربعاء، 21 مارس 2018 06:52 م
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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة البيضاء

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:22 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة البيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر ميدانى قوله، إن قوات الجيش حررت منطقة راس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل (الأسطورة) بمديرية ناطع بالبيضاء، بعد اقتحام المواقع التى كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية، بالإضافة إلى مقتل العشرات من الميليشيات وأسر ثلاثة آخرين.

 

 


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