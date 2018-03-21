الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة البيضاء

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة البيضاءالأربعاء، 21 مارس 2018 05:22 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر ميدانى قوله، إن قوات الجيش حررت منطقة راس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل (الأسطورة) بمديرية ناطع بالبيضاء، بعد اقتحام المواقع التى كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية، بالإضافة إلى مقتل العشرات من الميليشيات وأسر ثلاثة آخرين.
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