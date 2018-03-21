الجيش اللبنانى ينفى إلقاء القبض على خليّة تابعة لأحد التنظيمات الإرهابية







(أ ش أ)

نفى الجيش اللبنانى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء المخابرات اللبنانية القبض على خليّة تابعة لأحد التنظيمات الإرهابية فى إحدى المناطق اللبنانية، خططت للقيام بعملية اغتيال أحد رؤساء الأحزاب اللبنانية.

وأشارت قيادة الجيش اللبنانى - فى بيان - إلى أنها ستعمل على ملاحقة مروجى هذا الخبر بالطرق القانونية، داعية وسائل الإعلام إلى عدم الأخذ به ونشره.