الجيش العراقى يحرر 6 مختطفين من قبضة "داعش" بمحافظة صلاح الدين

الجيش العراقى يحرر 6 مختطفين من قبضة "داعش" بمحافظة صلاح الدينالأربعاء، 21 مارس 2018 10:40 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت قوات الأمن العراقية، تحرير 6 مختطفين من يد تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية جرت قرب مفتول فى محافظة صلاح الدين.
وقال قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- إن "قوة قتالية مشتركة من عمليات ديالى نفذت عملية نوعية قرب منطقة مفتول ضمن حدود صلاح الدين ونجحت فى تحرير 6 مختطفين من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي".
وكان طريق كركوك - بغداد قرب منطقة مفتول فى صلاح الدين شهد أمس قيام "داعش" بنصب سيطرة وهمية وخطف بعض المدنيين.
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