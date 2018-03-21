الجيش العراقى يحرر 6 مختطفين من قبضة "داعش" بمحافظة صلاح الدين







بغداد أ ش أ

أعلنت قوات الأمن العراقية، تحرير 6 مختطفين من يد تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية جرت قرب مفتول فى محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- إن "قوة قتالية مشتركة من عمليات ديالى نفذت عملية نوعية قرب منطقة مفتول ضمن حدود صلاح الدين ونجحت فى تحرير 6 مختطفين من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي".

وكان طريق كركوك - بغداد قرب منطقة مفتول فى صلاح الدين شهد أمس قيام "داعش" بنصب سيطرة وهمية وخطف بعض المدنيين.