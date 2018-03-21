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الجيش التركى يواصل انتهاك سيادة الدول ويقصف "هاكورك" شمال العراق

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:48 ص
الجيش التركى يواصل انتهاك سيادة الدول ويقصف "هاكورك" شمال العراق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





كتب - أحمد جمعة
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يواصل جيش الاحتلال التركى انتهاكاته فى المنطقة بالتدخل عسكريا فى الشئون الداخلية للدول، وأعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الأربعاء، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بى كا كا" فى غارات جوية على منطقة هاكورك شمال العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان فى بيان، أن الغارات الجوية نفذت أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الإرهابيين، كانوا يستعدون للقيام بعمليات ضد القواعد العسكرية التركية القريبة من الحدود التركية العراقية.

بدوره أبلغ وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، اليوم الأربعاء، وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، فيما دعا يلدز إلى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة التركية-العراقية فى أنقرة بالفترة المقبلة.

 


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العراق

جيش الاحتلال التركى

هاكورك

غارات جوية

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