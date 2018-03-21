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الجيش التركى: "تحييد" 12 مسلحا كرديا فى ضربة جوية بالعراق

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:47 ص
الجيش التركى: "تحييد" 12 مسلحا كرديا فى ضربة جوية بالعراق الجيش التركى - أرشيفية





رويترز
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قال الجيش التركى فى تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، إن ضربة جوية نفذتها طائرات حربية تركية أدت إلى "تحييد" 12 مسلحا على الأقل من حزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق.

وأوضح الجيش التركى أن الضربة الجوية التى نفذت أمس الثلاثاء استهدفت منطقة هاكورك بشمال العراق، مضيفا أنه يعتقد أن المسلحين كانوا يعدون لشن هجوم.

وقال الجيش مستخدما الوصف الذى يطلقه على حزب العمال الكردستانى "12 عضوا مسلحا فى المنظمة الانفصالية الإرهابية، الذين كانوا يجرون استعدادات لشن هجوم، جرى تحييدهم فى هاكورك بالعراق بضربة جوية نفذت يوم 20 مارس".

وتشن تركيا على نحو متكرر ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق، حيث يتركز متمردو الحزب فى جبال قنديل، وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية.

ويشن حزب العمال الكردستانى تمردا منذ ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه غالبية كردية أدت لمقتل نحو 40 ألف شخص.

 

 


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