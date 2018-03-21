الجمعة ..مياة الشرب بالبحر الأحمر تنظم احتفالا بيوم المياه العالمى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر،تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه،وذلك بعد غدا الجمعة، بالممشى السياحى بطريق النصر تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر .

وأكد بيان من شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفل سيبدأ فى تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا وتشمل الاحتفالية ماراثون دراجات وورش فنية للأطفال ورسم على الجبس ورسم على الزجاج و اوريجامى و مسرح عرائس واركيت ورسم على الوجه للأطفال مؤكدا البيان أن جميع المشاركات مجانية.

كما يتم خلال الحفل عرض افلام توعية مائية كما يتم تنفيذ يوم مفتوح مجانى للعارضين ومعرض بيئى بالإضافة إلى عروض فنية وفريق موال باند.