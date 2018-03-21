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الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:51 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي





كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 133 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2018.
 
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
 
 
 
 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

عيد تحرير سيناء

المسجونين




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