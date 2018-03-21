الجامعة العربية تستعرض دور بعثتها فى ملاحظة انتخابات الرئاسة المصرية







كتب مصطفى عنبر

استعرضت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم،الأربعاء، فى لقائها مع المتابعين للانتخابات، الجوانب المختلفة للدور الذى تقوم بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات المصرية.

وتأتى مشاركة الجامعة العربية للمرة الثانية فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، تلبية للدعوة التى تلقاها الأمين العام من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار رغبة الجامعة دعم العملية الديمقراطية فى جمهورية مصر العربية.

كما حضر اللقاء السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، حيث رحب بأعضاء البعثة المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية ونقل لهم تحيات الأمين العام مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح فى مهمتهم، وأكد على أن يكون العمل يتسم بالحرفية والحيادية والمسئولية كواجهة مشرفة لجامعة الدول العربية، وذلك بما يضمن أن تخرج مهمة البعثة بنجاح.

وأشاد السفير "زكى" بالمشاركة التى كانت فى انتخابات الخارج، وقال إن هذا دليل على حرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، لأنهم يعتبرون ذلك استحقاقا ديمقراطيا هاما بالنسبة لبلدهم حتى يكمل المشوار والمسيرة التى بدأت منذ عدة سنوات.

وفى هذا الإطار نوهت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة البعثة، خلال اللقاء بالمتابعين للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والذى يبلغ عددهم حوالى 80 متابع وهم من 19 جنسية عربية، وذلك بهدف إطلاعهم على حقوق وواجبات المتابعين، والإجراءات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المراقبة الإلكترونية.

وأكدت على أن مهمة البعثة تهدف إلى تقديم تقييم موضوعى محايد وشامل حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعمليتى الاقتراع والعد والفرز وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، وأن يأتى هذا التقييم لقياس مدى توافق الإجراءات مع الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية والمعايير الدولية المتعارف عليها، وفى هذا الإطار ووفق ما هو متبع تقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدى عقب انتهائها مباشرة من عملية المتابعة، يتبعه تقريرها النهائى بعد شهرين على الأكثر، والذى سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة، فى الختام عن خالص تمنياتها بالنجاح والتوفيق للهيئة الوطنية للانتخابات ولكافة الجهات المصرية الأخرى المعنية بتنظيم هذا الحدث الانتخابى الهام، وأن تجرى هذه الانتخابات فى جو يسوده الأمن والاستقرار، وكما حضر اللقاء مستشار أول هادية صبرى – مدير إدارة أمانة شئون الانتخابات بالجامعة العربية وأعضاء الإدارة وأفراد غرفة العمليات المتابعة للانتخابات الرئاسية.