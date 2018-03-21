التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى







كتب - مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الأربعاء آخر موعد للأوكازيون الشتوى، خاصة أنه تم مد الفترة حتى عيد الأم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، للحصول على منتجات بأسعار مخفضة خلال فترة عروض المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالعروض التى تقدمها للمواطنين، وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى منذ 15 يناير الماضى نهاية الأسبوع الماضى إلى 3740 محلاً، منها 139 بقطاع الأعمال و3518 بالقطاع الخاص، و22 قطاعًا تعاونيًا، و61 استثماريًا، وأنه تم تحرير 1311 مخالفة، منها 36 محضرًا لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض، و1265 محضرًا عن عروض وهمية، و19 محضرًا بسبب الإعلان بلغات أجنبية.