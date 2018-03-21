التعليم تنفذ البرنامج القومى لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى







كتب محمود طه حسين

أعلن الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم بتنفيذ البرنامج القومى لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى لأبناء المحافظات الحدودية بالمركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

وأضاف خيرى، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بغرس مفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة لدى تلاميذ وأبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح أحمد موسى رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن البرنامج يهدف إلى تنمية روح الانتماء لدى التلاميذ من الصغر بربطهم بباقى ربوع الوطن، وغرس القيم الأخلاقية، وقيم التسامح فى نفوس أبنائنا التلاميذ، وكذا تعرفهم على حضارة وتاريخ بلدهم من خلال الزيارات الميدانية للأماكن التاريخية والأثرية وتكسبهم الخبرات والتجارب العملية التى تمكنهم من تنمية شخصياتهم.

وأضاف موسى أن البرنامج بدأ بأبناء محافظات (أسوان، ومطروح، والوادى الجديد) فى الفترة من 10/3/2018 إلى 15/3/2018 بإجمالى عدد (120) تلميذ وتلميذة، ثم محافظة جنوب سيناء، وحلايب وشلاتين خلال الفترة من 17/3/2018 إلى 22/3/2018، ثم أبناء محافظة الوادى الجديد (الداخلة، والواحات البحرية)، والتى ستبدأ خلال الفترة من 8/4/2018 إلى 13/4/2018

وأفاد موسى أن البرنامج يتضمن زيارات لـ (متحف القوات الجوية، والقلعة، والسيرك القومى، والحديقة الدولية، والأهرامات)، بالإضافة إلى زيارات (متحف الطفل، ومسرح العرائس، وحديقة الحيوان).