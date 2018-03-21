video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعقد ورش عمل للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:36 م
التعليم تعقد ورش عمل للتوعية بترشيد استهلاك المياه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية قامت بعقد ورش عمل لوضع خطط التوعية لترشيد استهلاك المياه، طبقًا لخطة اللجنة المشكلة بوزارة الموارد المائية والرى والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه والممثلة في عدد من الوزارات والهيئات المعنية بما فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى شاركت فى فعاليات ورشة عمل خطط العمل السنوية 2018؛ للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتى انعقدت بمحافظة مطروح.

من جهته، وأوضح الدكتور أكرم حسن، مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية أن ورش العمل خرجت بمجموعة من التوصيات لتحقيق الهدف القومى لترشيد استهلاك المياه ومنها تنظيم أسبوع توعوى في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه خلال الفترة من 16إلى 22 مارس 2018، يتضمنه قوافل توعوية يتم تنفيذها بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية بقيادة الأزهر الشريف ومشاركة جميع الوزارات وأجهزتها التنفيذية (الموارد المائية والرى، والأوقاف، الكنيسة القبطية، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجميع شركاتها التابعة).

وأكد على أن الوزارة وجهت أخصائى التربية البيئية والسكانية بالمدارس برفع الوعى لدى طلاب المدارس عن ترشيد استهلاك المياه والاستعانة بالمنهج التعليمى المعد مسبقًا وموضوعه "البحث عن نقطة ماء"، وتوجيه كافة المدارس التابعة للوزارة بصيانة الأدوات الصحية التالفة، وتركيب القطع الموفرة لجميع مخارج المياه، وذلك لتحقيق الهدف القومى لترشيد استهلاك المياه لما فيه الصالح لبلدنا الحبيب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تنفذ البرنامج القومى لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى

التعليم

ورش عمل

إستهلاك المياه




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة