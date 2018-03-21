التعليم تعقد ورش عمل للتوعية بترشيد استهلاك المياه







كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية قامت بعقد ورش عمل لوضع خطط التوعية لترشيد استهلاك المياه، طبقًا لخطة اللجنة المشكلة بوزارة الموارد المائية والرى والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه والممثلة في عدد من الوزارات والهيئات المعنية بما فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى شاركت فى فعاليات ورشة عمل خطط العمل السنوية 2018؛ للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتى انعقدت بمحافظة مطروح.

من جهته، وأوضح الدكتور أكرم حسن، مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية أن ورش العمل خرجت بمجموعة من التوصيات لتحقيق الهدف القومى لترشيد استهلاك المياه ومنها تنظيم أسبوع توعوى في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه خلال الفترة من 16إلى 22 مارس 2018، يتضمنه قوافل توعوية يتم تنفيذها بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية بقيادة الأزهر الشريف ومشاركة جميع الوزارات وأجهزتها التنفيذية (الموارد المائية والرى، والأوقاف، الكنيسة القبطية، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجميع شركاتها التابعة).

وأكد على أن الوزارة وجهت أخصائى التربية البيئية والسكانية بالمدارس برفع الوعى لدى طلاب المدارس عن ترشيد استهلاك المياه والاستعانة بالمنهج التعليمى المعد مسبقًا وموضوعه "البحث عن نقطة ماء"، وتوجيه كافة المدارس التابعة للوزارة بصيانة الأدوات الصحية التالفة، وتركيب القطع الموفرة لجميع مخارج المياه، وذلك لتحقيق الهدف القومى لترشيد استهلاك المياه لما فيه الصالح لبلدنا الحبيب.