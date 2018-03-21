التعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى







كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم، التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربي فى الفترة من 25/3/2018 إلى 28/3/2018 بمبنى اتحاد المدارس بالعجوزة.

من جهته، أكد هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، أن تحدى القراءة العربى أكبر مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن التحدي يأخذ شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنويًا في شهر أكتوبر.

وأشارت الدكتورة سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات إلى أن المشروع يهدف لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وتعزيز الحس الوطني والعروبة والشعور بالانتماء لأمة واحدة، مؤكدة على أن هذا التحدى يمثل العام الثالث للمشروع حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين (5629846) طالب وطالبة، أما عدد من أنهوا قراءة (50) كتاب هم (595372) طالب وطالبة.