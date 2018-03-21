video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تطلق مارثون لأطفال متلازمة داون بأسوان

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:31 م
التعليم تطلق مارثون لأطفال متلازمة داون بأسوان مارثون (قدرتى أستطيع ) لمتلازمة داون بأسوان





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، تفعيل مارثون بجميع محافظات مصر، ضمن احتفال الوزارة باليوم العالمى (لمتلازمة داون سيندروم)، التى أطلقتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف خيرى،أن المارثون بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومتابعة الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة.

من جهتها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بوزارة التعليم، إلى أنه انطلق مارثون بمحافظة أسوان، بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأكدت عبد السلام أن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أعدت خطة للاحتفال بالأيام العالمية المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، لتسليط الضوء على الفئة العزيزة عى قلوبنا جميعًا أبطال التحدى والإرادة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الثقافة والتربية والتعليم فى حفل جوائز مسابقة "صورة فى مهنة"

"اتصال" تستضيف وزيرى الاتصالات والتربية والتعليم الاثنين المقبل

وزارة التربية والتعليم توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.. غدًا

التربية والتعليم

مارثون

ذوى الاحتياجات الخاصة




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة