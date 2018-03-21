التعليم تطلق مارثون لأطفال متلازمة داون بأسوان







كتب محمود طه حسين

أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، تفعيل مارثون بجميع محافظات مصر، ضمن احتفال الوزارة باليوم العالمى (لمتلازمة داون سيندروم)، التى أطلقتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف خيرى،أن المارثون بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومتابعة الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة.

من جهتها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بوزارة التعليم، إلى أنه انطلق مارثون بمحافظة أسوان، بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأكدت عبد السلام أن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أعدت خطة للاحتفال بالأيام العالمية المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، لتسليط الضوء على الفئة العزيزة عى قلوبنا جميعًا أبطال التحدى والإرادة.