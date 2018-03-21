"التضامن الاجتماعى" بشمال سيناء تعلن أسماء الأمهات المثاليات

"التضامن الاجتماعى" بشمال سيناء تعلن أسماء الأمهات المثالياتالأربعاء، 21 مارس 2018 09:27 م
محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2018.
ونقل البيان عن منير أبو الخير، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، هن كلًا من "مديحة محمد فتح الباب" من حى الدواغرة بمدينة بئر العبد، و"نجفة محمد أحمد"، من قرية نجيلة ببئر العبد، و"منال سويلم أحمد"، من مدينة العريش، و"جميلة سالم محمد" من قرية نجيلة ببئر العبد، و"وفاء محمد زايد" من مدينة بئر العبد.
ومن المقرر أن تكرم محافظةً شمال سيناء الأمهات المثاليات نهاية الشهر الجارى فى احتفالية كبرى بالعريش، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
ونقل البيان عن مديحة محمد، الأم المثالية الأولى عن المحافظة، سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، خلال احتفال رئاسة الجمهورية بالأمهات المثاليات، مشيرة إلى أنها تحب الرئيس السيسي لأنه يحب مصر، وتتمنى أن يتم تطهير مصر من الإرهاب على يديه، وأن يعم الرخاء والأمن والأمان، وأن يحفظ الله مصر، وأن طلبها أن تحج بيت الله.
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