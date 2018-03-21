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التخطيط: المتقدمون لمنحة ريادة الأعمال أكثر من التوقع.. والاختيار فى أبريل

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:38 ص
التخطيط: المتقدمون لمنحة ريادة الأعمال أكثر من التوقع.. والاختيار فى أبريل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب مصطفى عبد التواب
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انتهى مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء، من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال، بتعاون أكاديمى مع جامعة كامبريدج، بعد التواصل مع من انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن عملية الاختيار تتم بشكل دقيق، وتراعى توافر كل الشروط الموضوعة للمنحة، التى تأتى فى إطار دعم فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وتوصيلها لكل الفئات، مؤكدة أن من يحصلون على درجة ماجستير ريادة الأعمال التى يقدمها "رواد 2030" يؤدون بعدها دورهم فى نشر ما درسوه فى المجتم،  بهدف خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر هذا الفكر.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن المنحة تدعم فكرة التركيز على الشباب والاستثمار فيهم، وهى الفكرة التى تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، مؤكدة أن مشروع وزارة التخطيط سيستمر فى تقديم عديد من المنح المتخصصة فى المجال الاقتصادى وريادة الأعمال، وأن مصر مليئة بالكفاءات الشابة، والدليل فى الأعداد الكبير المتقدمة للمنحة ممن توافرت بهم الشروط.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، أن المشروع يسعى لتحقيق رؤية واضحة تتمثل فى النهوض بالكفاءات الشابة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المنحة يتمثل فى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ريادية، وزيادة فرص نجاح تلك المشروعات وخدمة المجتمع.

وعن مرحلة الاختيار، أوضحت غادة خليل، أن عدد المتقدمين جاء أكثر من المتوقع، إذ تقدم كثيرون ممن توافرت بهم الشروط، مشيرة إلى أن عملية الاختيار النهائى ستجرى فى أبريل المقبل، وأن من أهم الشروط التى تم التركيز عليها ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما ولا يزيد على 40 عاما، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة جامعية.

يُذكر أن مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يهدف للاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع.

 


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