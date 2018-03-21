التحقيق فى شكوى ضد مسئول بالدوما الروسى بتهمة التحرش بصحفيات







موسكو أ ش أ

أعلنت إيرينا كيركورا رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، أنها تعول على قرار مناسب من لجنة الدوما للأخلاقيات بشأن تصرفات رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما ليونيد سلوتسكى، الذى اتهمته بعض الصحفيات بالتحرش.

وقالت كيركورا - لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الأربعاء، "ليس من المهم المنصب الذى يشغله أى شخص، فهذا الشخص قام بتصرفات غير مقبولة ضد أحد الأشخاص من الجنس الآخر".

وأضافت "أعتقد أن لجنة الدوما للأخلاقيات تدرس هذه المسألة وسيتم اتخاذ القرار المناسب، موضحة أنه لا يسمح لأحد بالتصرف بهذا الشكل والخلط بين العمل والتصرفات الشخصية فى مكان العمل".

وكان رئيس لجنة الأخلاقيات فى الدوما قد أعلن فى وقت سابق أن دراسة الشكاوى ضد رئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية ليونيد سلوتسكى ستجرى اليوم، وستشارك جميع الصحفيات اللواتى تقدمن بشكوى ضده فى الجلسة.

يذكر أن المنتجة فى تلفزيون "دوجد" الروسى داريا جوك ومراسلة قناة "بى بى سي" باللغة الروسية فريدة رستموفا تقدمتا بشكوى ضد رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما ليونيد سلوتسكى بالتحرش.