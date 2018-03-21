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التحرى عن صاحب "توك توك" أطلق النار على محل قطع غيار دراجات بخارية بمدينة نصر

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:00 ص
التحرى عن صاحب "توك توك" أطلق النار على محل قطع غيار دراجات بخارية بمدينة نصر توك توك - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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كلفت نيابة أول مدينة نصر مباحث القاهرة بالتحرى عن الحالة الجنائية لصاحب "توك توك" اطلق النار من فرد خرطوش على عاملين بمحل إكسسوارات دراجات بخارية، بسبب خلافات بينهما حول قيمة تركيب سماعات الدراجة البخارية، كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد تفيد باستقبال "حسام ج أ" 35 سنة عامل بمحل إكسسوارات دراجات بخارية، مصاب بطلق نارى رش خرطوش بالقدم، وشقيقه "عبد الهادى ج أ" 25 سنة عامل بالمحل، مصاب بطلق نارى رش خرطوش بالقدم.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما وبين "أحمد م م" 21 سنة صاحب محل ملابس، بسبب خلافات مالية بينهما حول قيمة تركيب سماعات للدراجة البخارية لـ"توك توك " يملكه الأخير، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" مستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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