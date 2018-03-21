التحرى حول النشاط الإجرامى لخادمة فى سرقة المنازل بالجمالية







كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لخادمة، فى سرقة المنازل التى تعمل بها بنظام المغافلة، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مديرة مبيعات بالزاوية الحمراء.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من صاحب محل بيع مشغولات ذهبية، يفيد قيام إحدى السيدات بعرض سلسلة ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فانتقل رجال مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها.

ومن خلال الفحص تبين أنها "يسرية. ز. ع" 42 سنة خادمة، وبحوزتها سلسلة ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "مروة. ع. ر" 33 سنة مديرة مبيعات ومقيمة الزاوية الحمراء بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

وأضافت، أنها لم تكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.