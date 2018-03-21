البيت الأبيض: ترامب وولى العهد السعودى بحثا "خطر" الحوثيين فى اليمن







رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وولى العهد السعودى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع فى اليمن الذى تمزقه الحرب خلال اجتماع أمس الثلاثاء بما فى ذلك مقاتلو الحوثى والتصرفات الإيرانية والأزمة الإنسانية.

وأضاف فى بيان اليوم الأربعاء "فيما يتعلق باليمن بحث الرئيس وولى العهد الخطر الذى يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثورى الإيرانى".

وتابع "بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنسانى واتفقا على أنه من الضرورى التوصل لحل سياسى للصراع فى نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمنى".

وحظى صحاب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، الذى يزور واشنطن حاليا، باستقبال حار من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسط أجندة مليئة بالكثير من الموضوعات والقضايا التى تنتظر مناقشتها بين قادة البلدين.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، فى تقرير اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى أشاد بالمبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية، مشيرا إلى أنها تساعد فى تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة.