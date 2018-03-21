البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف الجلسة مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب







كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91%، ومؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05%.