البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف الجلسة مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف الجلسة مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانبالأربعاء، 21 مارس 2018 12:04 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91%، ومؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05%.
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