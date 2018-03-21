البنك الأهلى يمد ساعات العمل فى 65 فرعا حتى 5 مساء لسداد مستحقات الضرائب

البنك الأهلى يمد ساعات العمل فى 65 فرعا حتى 5 مساء لسداد مستحقات الضرائبالأربعاء، 21 مارس 2018 06:51 م
كتب: أحمد يعقوب
قرر البنك الأهلى مد العمل ساعات العمل فى 65 فرعا حتى الخامسة مساء لسداد مستحقات الضرائب، وذلك خلال الفترة من 25-29 مارس الجارى والفترة من22-30 إبريل المقبل.
وقال بيان للبنك اليوم: "تأكيدا على الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ودعما لمصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل مستحقاتها خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية فى شهرى مارس وإبريل من كل عام من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى، تقوم كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب اليكترونيا سواء نقدا أو خصما من الحسابات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء".
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك قرر مد ساعات العمل بعدد 65 فرعا حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 25-29 مارس الجارى وخلال الفترة من22-30 إبريل المقبل حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.
وأضاف أن ذلك بهدف تحقيق موسم ضريبى ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات بهدف المساهمة فى تعظيم الحصيلة الضريبية، وأنه قد روعى فى اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها تغطيتها لكافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية
وفيما يلى اسماء الفروع التى :
|
م
|
الفــــرع
|
العنوان
|
1
|
التوفيقية
|
30 شارع رمسيس - القاهرة
|
2
|
اغاخان
|
14.13ابراج اغاخان - كورنيش النيل - شبرا
|
3
|
الخلفاوي
|
280 شارع شبرا – الخلفاوى - القاهرة
|
4
|
السيدة زينب
|
5 شارع محمد عز العرب ( المبتديان سابقا ) - السيدة زينب - القاهرة
|
5
|
العاصمة
|
8 ش ابراهيم نجيب - برج الصباح - جاردن سيتي
|
6
|
ثروت
|
39 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة
|
7
|
جمال الدين ابو المحاسن
|
11 شارع جمال الدين ابو المحاسن - جاردن سيتي
|
8
|
شبرا
|
24 ش شبرا - شبرا
|
9
|
العباسية
|
5 ميدان الاستبالية الفرنساوي - امام المستشفى الجوي - العباسية
|
10
|
الرئيسي
|
24 شارع شريف - القاهرة
|
11
|
دار السلام
|
1 شارع عبدالله عزت - طريق مصر حلوان الزراعي - دار السلام
|
12
|
شبين القناطر
|
9 شارع بورسعيد – تقاطع شارع الدبيس – شبين القناطر
|
13
|
سيتي ستارز
|
مول سيتي ستارز - ارض الجولف - م نصر
|
14
|
الجولف
|
3 شارع حسن افلاطون امام الرقابة الادارية - م نصر
|
15
|
الزيتون
|
97 أ شارع سليم الاول- حلمية الزيتون
|
16
|
العاشر من رمضان
|
ميدان الأردنية - مجمع البنوك - مدينة العاشر من رمضان
|
17
|
رابعه العدوية
|
المركز التجاري طيبة مول - م نصر
|
18
|
مدينة نصر
|
29 شارع نزيه خليفة - مصر الجديدة
|
19
|
البحر الأعظم
|
174 شارع البحر الاعظم - الجيزة
|
20
|
الجيزة
|
3 ( أ ) شارع الجامعة - الجيزة
|
21
|
06-أكتوبر
|
3 ابراج برعي بلازا -الحى السابع - منطقة الحصري - 6 اكتوبر
|
22
|
المنطقة الصناعية
|
قطعة 1/7 - مجمع البنوك - المنطقة الصناعية الرابعة مدينة 6 اكتوبر
|
23
|
الفيوم
|
43شارع الحرية - الفيوم
|
24
|
المعادي
|
4 شارع 155 المعادى
|
25
|
حلوان
|
37 شارع خسرو على شريف - حلوان
|
26
|
سفنكس
|
13 ميدان نجيب محفوظ - المهندسين
|
27
|
سوريا
|
20 شارع سوريا - المهندسين
|
28
|
عدي
|
9 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدقي
|
29
|
فيصل
|
366 شارع الملك فيصل - بجوار المطاحن - فيصل
|
30
|
الاسكندريه
|
24 ، 26 شارع صلاح سالم - الاسكندرية
|
31
|
الاقبال
|
26 شارع الاقبال - محطة السرايا - الرمل
|
32
|
السيوف
|
مبني السوق التجاري - ش اديب معقد - السيوف
|
33
|
برج العرب
|
منطقة البنوك امام جهاز مدينة برج العرب
|
34
|
دمنهور
|
شارع الجمهورية - دمنهور
|
35
|
زيزينيا
|
603 شارع طريق الحرية - الاسكندرية
|
36
|
سموحه
|
نادى سموحة - شارع الغتورى - من ش فوزى معاذ – سموحة - الاسكندرية
|
37
|
طوسون
|
21 شارع طوسون - الاسكندرية
|
38
|
محطه الرمل
|
15 شارع الغرفة التجارية - برج الكونكورد – محطة الرمل - الاسكندرية
|
39
|
مرسى مطروح
|
شارع الجلاء - مرسي مطروح
|
40
|
الزقازيق
|
36 شارع سعد زغلول - منشية اباظة - الزقازيق
|
41
|
المحلة الكبرى
|
6 شارع محب - المحلة الكبرى
|
42
|
المنصوره
|
167 شارع الجمهورية - المنصورة
|
43
|
بنها
|
كورنيش النيل - بنها
|
44
|
دسوق
|
شارع الشركات - دسوق
|
45
|
دكرنس
|
ناصية شارع العروبة - مدينة دكرنس
|
46
|
طنطا
|
2 شارع الجيش - طنطا
|
47
|
ميت غمر
|
ميدان المحطة - ميت غمر
|
48
|
تلا
|
3 شارع البتانونية الشرقي - مدينة تلا - محافظة المنوفية
|
49
|
شربين
|
39 شارع الجلاء - مركز شربين - الدقهلية
|
50
|
ابو حماد
|
شارع الجيش -امام مسجد النصر - ابو حماد - الشرقية
|
51
|
الإسماعيلية
|
شارعي التحرير وخالد بن الوليد - الاسماعيلية
|
52
|
السويس
|
5 شارع سعد زغلول - السويس
|
53
|
الغردقة
|
قطعة ارض رقم 9 تقسيم حي البنوك - الغردقة
|
54
|
المنزلة
|
شارع الطريق الزراعي امام موقف سيارات الاجرة - المنزلة
|
55
|
بورسعيد
|
52 شارع الجمهورية - بور سعيد
|
56
|
دمياط
|
شارع كورنيش النيل - دمياط
|
57
|
شرم الشيخ
|
شارع البنوك - هضبة ام السيد - شرم الشيخ
|
58
|
اسيوط
|
شارع 26 يوليو - محافظة اسيوط
|
59
|
الفتح
|
شارع التحرير امام شرطة النجدة - سوهاج
|
60
|
المنيا
|
شارع الحرية - المنيا
|
61
|
بني سويف
|
شارع صلاح سالم - بني سويف
|
62
|
قنا
|
شارع هريدي - بجوار مديرية أمن قنا - قنا
|
63
|
مطاي
|
تقاطع شارع ترعة مطاي مع شارع زمزم وشارع المركز - محافظة المنيا
|
64
|
اسنا
|
شارع كورنيش النيل حي اسنا بحري - محافظة الأقصر
|
65
|
اخميم
|
طريق أخميم العمومي بجوار محكمة ومستشفى أخميم - محافظة سوهاج
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