البنك الأهلى يمد ساعات العمل فى 65 فرعا حتى 5 مساء لسداد مستحقات الضرائب

كتب: أحمد يعقوب

قرر البنك الأهلى مد العمل ساعات العمل فى 65 فرعا حتى الخامسة مساء لسداد مستحقات الضرائب، وذلك خلال الفترة من 25-29 مارس الجارى والفترة من22-30 إبريل المقبل.

وقال بيان للبنك اليوم: "تأكيدا على الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ودعما لمصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل مستحقاتها خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية فى شهرى مارس وإبريل من كل عام من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى، تقوم كافة فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب اليكترونيا سواء نقدا أو خصما من الحسابات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء".

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك قرر مد ساعات العمل بعدد 65 فرعا حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 25-29 مارس الجارى وخلال الفترة من22-30 إبريل المقبل حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.

وأضاف أن ذلك بهدف تحقيق موسم ضريبى ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات بهدف المساهمة فى تعظيم الحصيلة الضريبية، وأنه قد روعى فى اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها تغطيتها لكافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية

وفيما يلى اسماء الفروع التى :