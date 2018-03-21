البريد توقع اتفاقية لتقديم خدمات التسوق الإلكترونى من الأسواق العالمية







كتبت: هبة السيد

وقع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصرى وراميش بلوسو رئيس مجلس إدارة شركة اكسيس الامريكية- myus اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التسوق الإلكترونى من الأسواق العالمية المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، للعملاء فى مصر والدول الأفريقية من خلال مركز اللوجستيات الجديد.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فى بيان اليوم، إن البروتوكول الذى تم توقيعه يتيح للبريد المصرى تقديم خدمات تسويقية جديدة ومتميزة للعملاء تمكنهم من التسوق والشراء من المتاجر المتواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تضم أكبر وأشهر الماركات العالمية.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن من أهم المميزات التى ينفرد بها البريد المصرى فى هذه الخدمة أنه يوفر للعملاء إمكانية شراء أكثر من منتج عبر أسواق إلكترونية متعددة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعها فى شحنة واحدة إلى مصر أو إلى الدول الافريقية، وذلك بأسعار شحن تنافسية، مع إمكانية توصيل الشحنة للعملاء فى أى مكان فى مصر، من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 4000 مركز.

وتابع: كما تتميز هذه الخدمة بحلول كثيرة ومبتكرة، لتسهيل عملية السداد، للتيسير على العملاء، سواء عبر السداد النقدى، من خلال مراكز الخدمات البريدية، أو باستخدام بطاقة البريد مسبقة الدفع "Easy pay" أو البطاقات الائتمانية الأخرى.

أضاف عصام الصغير، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى استكمالاً لجهود البريد المصرى، نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء لتعظيم ايرادات الهيئة، مشيراً الى ان هذه الخدمة الجديدة هى البداية وسوف يتم إتاحة التسوق من بلاد أخرى عبر هذه الخدمة فى المرحلة القادمة.