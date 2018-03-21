"البحوث الإسلامية": بدء اختبارات الترقيات الأدبية للوعاظ على مستوى الجمهورية

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، حيث تأتى هذه الاختبارات كمرحلة أولى تعقبها المقابلات الشخصية لاختيار الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وقال د.محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الاختبارات تستمر لمدة يومين، وتتم بشكل يحقق تكافؤ الفرص، الذى يقوم على الكفاءة ولا يرتبط فقط بسنوات الخدمة.

أضاف الأمين العام أن الاختبارات يشارك فيها نحو400 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجه، ومن موجه إلى موجه أول، كما يعقب تلك الاختبارات التحريرية مقابلات شخصية؛ حيث يتم اختيار المؤهلين علميا وإداريًا على مراحل مختلفة تضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين.