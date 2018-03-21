"البحوث الإسلامية": بدء اختبارات الترقيات الأدبية للوعاظ على مستوى الجمهورية

"البحوث الإسلامية": بدء اختبارات الترقيات الأدبية للوعاظ على مستوى الجمهوريةالأربعاء، 21 مارس 2018 02:07 م
الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، حيث تأتى هذه الاختبارات كمرحلة أولى تعقبها المقابلات الشخصية لاختيار الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.
وقال د.محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الاختبارات تستمر لمدة يومين، وتتم بشكل يحقق تكافؤ الفرص، الذى يقوم على الكفاءة ولا يرتبط فقط بسنوات الخدمة.
أضاف الأمين العام أن الاختبارات يشارك فيها نحو400 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجه، ومن موجه إلى موجه أول، كما يعقب تلك الاختبارات التحريرية مقابلات شخصية؛ حيث يتم اختيار المؤهلين علميا وإداريًا على مراحل مختلفة تضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة