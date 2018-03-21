البابا تواضروس يفتتح مؤتمر "الأسرة".. ويؤكد: جسر يصل الأرض بالسماء

البابا تواضروس يفتتح مؤتمر "الأسرة".. ويؤكد: جسر يصل الأرض بالسماءالأربعاء، 21 مارس 2018 08:14 م
مؤتمر الاسرة بكنيسة الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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تقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة إلى كل أم مصرية بيومها والذى يواكب عيد الربيع، مشيرا إلى أن كل أم ربيع فى أسرتها و فى حياتها ومجتمعها، قائلا:" كل الأمهات تستحق التقدير والتكريم فهى نصف المجتمع، لكنها تلد وتربى النصف الآخر".
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأسرة "الأسرة جسر للسماء 2018 "، الذى تنظمه كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالإسكندرية لتكريم أسر الشهداء، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، حيث تزينت الكنيسة وارتدت السيدات والأمهات أطواق الورود احتفالا بعيد الأم، وتضمن الحفل تكريما لأسر بعض الشهداء وفقرات من كورال أطفال الكنيسة
و قال البابا إن الأسرة بمثابة جسر تستطيع أن تصل بين الأرض والسماء، ويقول عنها القديس يوحنا إن الأسرة أيقونة الكنيسة فهى تحمل معنى الجمال و القداسة معا، موضحا أن الأسرة المسيحية لها إيمانها الخاص مثل الزواج الواحد ودوام تلك الزيجة التى لا تنحل إلا بالخطيئة أو الموت، ولكل أسرة ثمرة إما أبناء أو أعمال فاضلة.
جاء ذلك بحضور القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، وعدد كبير من الآباء الكهنة ومئات الأقباط .
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