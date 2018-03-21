البابا تواضروس يدعو المصريين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية



وقال خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "الأسرة جسر للسماء 2018"، الذى تنظمه كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالإسكندرية، إن الانتخابات الرئاسية فرصة للمشاركة السياسية والتعبير عن الأراء وممارسة حق وطنى كعضو فى المجتمع بغض النظر عن اختيار أيا من المرشحين أو إبطال الصوت، مضيفًا: "مصر تتعرض لمتاعب كثيرة منذ عدة سنوات ومنذ 4 سنوات فقط، بدأت مصر فى مرحلة البناء بالرغم من الصعوبات، وكانت هناك قرارات صعبة من أجل بناء المستقبل".



وأشار البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية إلى أن الانتخابات القادمة قد يبدو أن هناك مرشح واحد سيحقق النجاح باكتساح لكن العالم ينظر إلى مصر، ومصر لها علاقات قوية بمختلف دول العالم التى سوف تنظر إلى نسبة النجاح وعدد الناخبين ونسبة التصويت، وأضاف قائلًا: هذا نداء أقدمه بإخلاص فلا تحرم الوطن من واجبك فهو واجب كالحرب على الجبهة"، مطالبا الشعب بعدم الانصياع وراء الأكاذيب والشائعات.



وشدد البابا على أهمية التواصل بين أفراد الأسرة، قائلًا: أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت تعرقل التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، وتحولت السوشيال ميديا إلى وسائل الانفصال الاجتماعى، كما شدد البابا تواضروس على أهمية الحوار بين أفراد الأسرة كأحد وسائل حمايتها، خاصة الحوار القائم على الحب، مؤكدًا على ضرورة توافر الحرية المنضبطة داخل الأسرة.



