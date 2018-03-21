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الانتربول ينجح فى إعادة طفل من ليبيا خطفه عامل لطلب فدية من أسرته

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:47 ص
الانتربول ينجح فى إعادة طفل من ليبيا خطفه عامل لطلب فدية من أسرته اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية-ارشيفية





كتب كريم صبحى
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نجح الانتربول المصرى  فى إعادة  طفل خطفه عامل وهرب به إلى ليبيا ، وطلب من أسرته فدية حيث تم القبض على شقيق المتهم وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهم الرئيسى .

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة ،بلاغا  من أسرة طفل أفادت فيه بخطفه أثناء شرائه بعض بعض المستلزمات ،تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

 تلقت أسرته اتصالا هاتفيا بعد اختفائه بأيام يطلب فيه المتصل فدية بملايين الجنيهات مقابل عودة الطفل لأسرته وطلب رجال المباحث من والد الطفل أن يستدرج المتهم   وأن يظهر له موافقته على دفع الفدية مقابل إعادة أبنه وتواصل والد المجنى عليه مع المتهم الذى طلب منه تحويل مبلغ مالى كبير، الى حساب له فى البنك سيرسل له رقمه فيما بعد .

وكشفت التحريات أن المتهم لم يخبر والد الطفل بأنه هرب بأبنه الى دولة ليبيا ،وأوهمه أنه مازال فى مصر وطلب منه أن يتواصل مع شقيقه لايداع المبلغ فى رقم الحساب.

وتبين من التحريات أن المتهم عقب هروبه الى ليبيا اتصل بشقيقه " محمد ص" 33 سنة مقيم فى أسيوط، وطلب منه فتح حساب باسمه لإيداع  المبلغ الذى طلبه من والد الطفل حيث تواصل شقيق المتهم مع والد  الطفل حتى تمكن رجال المباحث من تحديد مكانه وتم القبض عليه .

وبالتحقيق مع المتهم أنكر معرفته بواقعة خطف شقيقه للطفل مؤكدا أنه طلب منه فتح حساب فى البنك باسمه لارسال الأموال له فى ليبيا .

نجح الانتربول المصرى فى اعادة الطفل الى مصر  بعد مخاطبة الانتربول الليبيى ولكن المتهم فر هاربا لتأمر نيابة استئناف القاهرة  بحبس شقيق المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

 


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